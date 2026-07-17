Британский эксперт считает, что эффективность ударов Киева сильно преувеличена Эффект от украинских ударов по России сходит на нет, удары украинс.
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Британский эксперт считает, что эффективность ударов Киева сильно преувеличена Эффект от украинских ударов по России сходит на нет, удары украинс.
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