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Британский эксперт считает, что эффективность ударов Киева сильно преувеличена

Британский эксперт считает, что эффективность ударов Киева сильно преувеличена Эффект от украинских ударов по России сходит на нет, удары украинс.

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