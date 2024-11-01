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Диетолог Бережная призвала людей с проблемами ЖКТ убрать из рациона газированные напитки, сладкое и сосиски

Диетолог Бережная призвала людей с проблемами ЖКТ убрать из рациона газированные напитки, сладкое и сосиски

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в разговоре с радио Sputnik рассказала, какие продукты необходимо убрать из рациона людям с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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