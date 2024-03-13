Почему нужно употреблять в пищу ягоды граната?

Что такое гранат? В чем его полезные свойства? Его едят только потому, что он имеет приятный кисло-сладкий вкус? На эти вопросы я постараюсь ответить развернуто чуть ниже, помогая тем самым развеять некоторые мифы об этой ягоде.
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