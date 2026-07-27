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Быстров о «Локомотиве»: «Джикия и Коваленко – не усиление состава в их нынешней форме. Георгий еще до отъезда в Турцию не тянул уровень РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил перспективы «Локомотива» в сезоне-2026/27.

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