Принтер не захватывает бумагу: причины и что делать

Главное в тезисах: Причина в механике: в 9 из 10 случаев лист не захватывается из-за изношенного или загрязнённого ролика подачи, стёртой отделительной площадки либо неправильно уложенной бумаги.
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