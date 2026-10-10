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Мировое обозрение

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Принтер не захватывает бумагу: причины и что делать

Принтер не захватывает бумагу: причины и что делать

Главное в тезисах: Причина в механике: в 9 из 10 случаев лист не захватывается из-за изношенного или загрязнённого ролика подачи, стёртой отделительной площадки либо неправильно уложенной бумаги.

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