"Коротко и ясно, но услышит ли власть", - актер Охлобыстин про необходимость реакции на вечеринку Ивлеевой

Главное, что не слышно никаких осуждений от власти и чиновников. Одна Поплавская возмутилась. Это презрение к обществу и всем людям. Этих недоумков гнать с телевидения сраной метлой. Ужас, что творится в нашем государстве. Осуждают СССР, но разве в голову пришло кому-то так себя вести???? Это от безнаказанности и отсутствия ума.

вп

валентина пожиленко

Мы допустили в культуру аморальных и безнравственных людей. Звезды российской эстрады, среди которых особо выделялись - Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, в неглиже, а некоторые из них и вовсе без оного, лихо отплясывали на именинах эпатажного блогера, наглядно показывая соотечественникам, что они выше всего, что происходит в стране - выше Закона, норм морали, а что до совести, то она для них - рудимент. Таким образом, они пренебрегли проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и саботировали патриотизм. Поведение этих людей говорит о том, что ждать от них позитива для Родины не стоит. Возникает вопрос, а как взбодрить этих лиходеев, чтобы они начали Родину любить, причём из всех своих творческих сил? Думается, что надо им показать, что времена нынче серьёзные и альтернатива у них очень даже серьезная и поступить с ними в соответствии с альтернативой.