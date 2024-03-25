Готовимся к Великому посту 2024: цели, ограничения и рекомендации по питанию Ирэн ОрлонскаяС 18 марта в России начался долгожданный Великий пост — один из самых значимых периодов в православном календаре.
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