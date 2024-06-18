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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мессье о лучших качествах Гретцки и Макдэвида: «Не думаю, что кто-то сравнится с Уэйном в плане понимания игры. Катание Коннора не имеет себе равных»

«Когда мы говорим об Уэйне, о его понимании игры, об умении смотреть на площадку как шахматную доску, то я не думаю, что кто-то когда-либо сравнится с ним в этом плане.

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