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Пластиковые карты лояльности могут исчезнуть из оборота

Российский экологический оператор подготовил Концепцию по минимизации образования отходов в РФ. Её цель - снизить объемы захоронения мусора и тем самым сократить его негативное воздействие на окружающую среду, пишут «Известия».

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