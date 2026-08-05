Согласно многочисленным сообщениям и официальным заявлениям западных и израильских представителей, военная операция США и Израиля, начатая 28 февраля 2026 года, изначально декларировалась как направленная на смену политического руководства Ирана и ликвидацию его ядерного и ракетного потенциала.