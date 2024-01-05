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В Рождественский Сочельник, 6 января 2024 года, нужно готовить постные блюда

В Рождественский Сочельник, 6 января 2024 года, нужно готовить постные блюда

В Рождественский Сочельник, 6 января 2024 года, нужно готовить постные блюда Евгения ТрубицкаяВ эту субботу, 6 января 2024 года, православные христиане Российской Федерации и мира отметят заключительный день Рождественского поста — Сочельник.

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