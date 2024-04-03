Куликов сделал передачу в матче с «Монреалем». У защитника 0+19 в 70 играх

Защитник «Флориды» набрал 19-е (0+19) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 70 игр. Сегодня за 17:04 (0:07 – в большинстве, 4:39 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».