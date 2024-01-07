Патриарх: "Совесть — самое сильное доказательство, что Бог существует"

Патриарх в интервью гендиректору ТАСС высказал очень интересные и глубокие мысли. Особенно о смысле жизни и совести как голосе Бога: «Но если ты понимаешь, что никаким холмиком ничего не заканчивается, что душа бессмертна, ты предстанешь пред Богом, ты будешь судим по тому, как ты жил, — тогда мозги включаются, и чувство самосохранения возникает.