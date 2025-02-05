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Военное обозрение

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Первая в этом году партия новых боевых машин пехоты БМП-3 поступила в войска

Первая в этом году партия новых боевых машин пехоты БМП-3 поступила в войска

"Курганмашзавод" продолжает наращивать производство боевой техники.

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