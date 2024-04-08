Дональд Трамп имеет свой секретный план окончания войны на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в частных беседах допускал, что мог бы завершить военный конфликт на Украине, вынудив украинские власти пойти на территориальные уступки: оставить России контроль над Крымом и Донбассом.
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