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Дональд Трамп имеет свой секретный план окончания войны на Украине

Дональд Трамп имеет свой секретный план окончания войны на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в частных беседах допускал, что мог бы завершить военный конфликт на Украине, вынудив украинские власти пойти на территориальные уступки: оставить России контроль над Крымом и Донбассом.

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