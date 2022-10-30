До -6 и первый снег: синоптики о погоде на Дону в ноябре

Донские синоптики рассказали о том, какая погода установится в Ростовской области с приходом ноября. В последний осенний месяц ожидаются осадки в виде дождя и первые морозы, а на севере региона при понижении температуры может выпасть мокрый снег.
Донские синоптики рассказали о том, какая погода установится в Ростовской области с приходом ноября. В последний осенний месяц ожидаются осадки в виде дождя и первые морозы, а на севере региона при понижении температуры может выпасть мокрый снег.
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