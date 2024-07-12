85-летний дедушка, пропавший во время похода в лес за ягодами, нашелся. Он жив. Его отыскали родственники.
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85-летний дедушка, пропавший во время похода в лес за ягодами, нашелся. Он жив. Его отыскали родственники.