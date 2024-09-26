Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с получением травм посетителями спа-комплекса в Санкт-Петербурге

В социальных медиа сообщается о том, что в помещении в помещении банного комплекса, расположенном на улице Гофмейстерской в Петергофе, обрушился потолок, в результате чего четыре посетителя получили травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии