В Архангельской области начинается киномарафон Arctic Open-2024

В феврале в Архангельской области стартует киномарафон фестиваля Arctic Open. В этом году программа марафона включает в себя четыре полнометражных фильма, десять короткометражных и девять документальных картин, отмеченных в основной и детской программе кинофестиваля.
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