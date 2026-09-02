Биолог Китаев объяснил, опасны ли малярийные комары, обитающие в России

Малярийный дупляной комар действительно может встречаться на юге России, однако сам по себе его укус не представляет особой опасности для человека.
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