Из чего делают корм для кошек и как его выбрать — советы производителей

От того, насколько сбалансировано питается животное, зависит его здоровье. Katty Pro и Van Kot — новые собственные торговые марки «Пятёрочки» Предоставлено пресс-службой Россия — страна кошек: почти в каждой третьей семье живет пушистый любимец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии