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Из чего делают корм для кошек и как его выбрать — советы производителей

Из чего делают корм для кошек и как его выбрать — советы производителей

От того, насколько сбалансировано питается животное, зависит его здоровье. Katty Pro и Van Kot — новые собственные торговые марки «Пятёрочки» Предоставлено пресс-службой Россия — страна кошек: почти в каждой третьей семье живет пушистый любимец.

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