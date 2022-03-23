Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Парму»

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет на своей площадке пермскую «Парму».

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