Президент: Набиуллина сама не знает, каким будет решение по ставке ЦБ

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Глава государства Владимир Путин рассказал, что руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина не информировала его о решении по ставке, которая будет установлена на следующем заседании.
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