Ван И: Выйти на справедливое, устойчивое и юридически обязывающее и приемлемое для всех сторон мирное соглашение - это весьма ценный общий настрой для урегулирования украинского кризиса

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Выйти на справедливое, устойчивое и юридически обязывающее и приемлемое для всех сторон мирное соглашение - это весьма ценный общий настрой для урегулирования украинского кризиса, следует сделать его общей задачей, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.