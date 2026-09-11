«Важно наблюдать за динамикой»: эксперт — о причинах боли в животе, опасных симптомах и первой помощи

Боль в животе — один из самых обманчивых симптомов в медицине. Её привыкли списывать на вчерашний ужин, стресс или несварение, тогда как за умеренным дискомфортом может скрываться состояние, требующее немедленного вмешательства.
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