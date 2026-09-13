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Царьград

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Бурприроднадзор: В Бурятии за сутки отстрелили 10 медведей

Бурприроднадзор: В Бурятии за сутки отстрелили 10 медведей

В Бурятии за прошедшие сутки поступило 48 сигналов о выходе медведей в поселения. Бурприроднадзор сообщает об отстреле 10 животных для предотвращения опасных ситуаций.

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