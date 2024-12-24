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Саша Петров честно рассказал о требованиях забеременевшей жены

Саша Петров честно рассказал о требованиях забеременевшей жены

Актер Саша Петров поделился подробностями семейной жизни, рассказав, как готовится стать отцом. Недавно он объявил о беременности своей молодой возлюбленной Виктории, с которой они поженились всего год назад.

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