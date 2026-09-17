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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Виннипега» Хеллибак: «Переход в другую команду – лучший путь для меня и моей семьи. Старался урегулировать ситуацию тихо. Моя позиция не изменилась»

Голкипер Коннор Хеллибак опубликовал заявление на фоне ситуации с неявкой в тренировочный лагерь « Виннипега ».

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