Наши в Индии

Анатолий Цуркин отправился в очередное мотопутешествие по Индии – байк BMW он хранит в Нью-Дели. С 2014 года Цуркин возглавлял министерство транспорта крымского правительства, потом был осужден – получил за превышение должностных полномочий условный срок и 2,5 миллиона штрафа.