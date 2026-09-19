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Газета.ру

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Рудковская сказала, что Александру Плющенко было тяжело на первом турнире

Рудковская сказала, что Александру Плющенко было тяжело на первом турнире

Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о выступлении сына Александра на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре, заявив, что ему было тяжело, передает ТАСС.

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