Прорыв под Покровском: новости СВО от 4 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1042-й день спецоперации России на Украине

Последние новости о ходе СВО на сегодня, 4 января 2025 года в материале «Интересной России». На Украине продолжаются интенсивные боевые действия: российские войска наступают в районах Донбасса, включая Часов Яр и Покровск, а также ведут штурмы в Курской области.