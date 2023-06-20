Перед Европой стоит стратегическая задача – найти деньги для киевского режима

Когда на Западе замораживали российские активы, неважно, государственные или частные, когда накладывали санкции и подводили под рестрикции все, что только можно, глаза атлантистов-глобалистов сверкали от азарта и предвкушения прибылей Фото: © AP Photo / Natacha Pisarenko Еще бы — у них грабеж (стран, народов и иногда целых континентов) на протяжении многих лет и даже столетий был самым эффективным и, главное, стремительным источником получения крупных доходов при минимуме приложенных усилий.