Заноза

13 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    Не плохо бы провести......Думаю БОЛЬШИНСТВО будет за название ему..."МУЗЕЙ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ"Никита Михалков н...
  • Регина Толстоброва
    Дмитрий Быков это конченый  мерзавец, впрочем, как и  все они.Чулпан Хаматову в...
  • Татьяна Бут
    И та и другой иуды.Чулпан Хаматову в...

Перед Европой стоит стратегическая задача – найти деньги для киевского режима

Перед Европой стоит стратегическая задача – найти деньги для киевского режима

Когда на Западе замораживали российские активы, неважно, государственные или частные, когда накладывали санкции и подводили под рестрикции все, что только можно, глаза атлантистов-глобалистов сверкали от азарта и предвкушения прибылей Фото: © AP Photo / Natacha Pisarenko Еще бы — у них грабеж (стран, народов и иногда целых континентов) на протяжении многих лет и даже столетий был самым эффективным и, главное, стремительным источником получения крупных доходов при минимуме приложенных усилий.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх