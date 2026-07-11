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Тайны Агнии Барто: почему знаменитая поэтесса скрывала настоящее имя, изменила возраст и никогда не праздновала День Победы

Тайны Агнии Барто: почему знаменитая поэтесса скрывала настоящее имя, изменила возраст и никогда не праздновала День Победы

В мае 1945 года, когда вся Москва праздновала долгожданную Победу, в квартире писательского дома в Лаврушинском переулке царила оглушительная тишина.

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