Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Обнаружен водяной лед у молодой звезды: Ждать ли там жизнь?

Обнаружен водяной лед у молодой звезды: Ждать ли там жизнь?

Вода — это жизнь, не так ли? По крайней мере, для той формы жизни, которую мы знаем. И один из самых животрепещущих вопросов космологии: откуда она берется в планетных системах, включая нашу собственную? Новое открытие, сделанное с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), подливает масла в огонь этих дебатов и дарит нам свежий взгляд на «детство» планет.

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