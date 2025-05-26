Обнаружен водяной лед у молодой звезды: Ждать ли там жизнь?

Вода — это жизнь, не так ли? По крайней мере, для той формы жизни, которую мы знаем. И один из самых животрепещущих вопросов космологии: откуда она берется в планетных системах, включая нашу собственную? Новое открытие, сделанное с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), подливает масла в огонь этих дебатов и дарит нам свежий взгляд на «детство» планет.