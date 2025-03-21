НАТОвские удары: украинские тылы разгромлены, враг не устоял Ирэн ОрлонскаяВ ночь накануне российские Вооружённые силы осуществили масштабную операцию, направленную на нанесение ударов по объектам, контролируемым киевскими властями.
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