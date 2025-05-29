Фидан обсудил с Путиным реакцию Москвы на переговоры по Украине в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Фидан во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным обсудил реакцию Москвы на переговорный процесс по Украине, который состоялся в Стамбуле 16 мая, и передал позицию Анкары по этому вопросу.
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