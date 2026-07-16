Мерлье финиширует в спринте на 12-м этапе Тура

Источник изображения, Getty Images Автор Адам Миллингтон Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Тим Мерлье из Бельгии вышел на первое место в хаотичном спринте финишировал на 12-м этапе и одержал свою третью победу на Тур де Франс в этом году.