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Мерлье финиширует в спринте на 12-м этапе Тура

Источник изображения, Getty Images Автор Адам Миллингтон Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Тим Мерлье из Бельгии вышел на первое место в хаотичном спринте финишировал на 12-м этапе и одержал свою третью победу на Тур де Франс в этом году.

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