Фонд «Не напрасно» сообщил, что находится на грани закрытия Уже в январе работа части проектов некоммерческой организации, которая более 13 лет оказывает поддержку людям с онкологическими заболеваниями по всей России, может быть приостановлена.
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