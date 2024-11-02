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Курские новости

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Украинский военачальник заявил, что под Курск отправили лучшие бригады ВСУ

Украинский военачальник заявил, что под Курск отправили лучшие бригады ВСУ

Генерал-майор Марченко заявил, что в связи с этим не понимает, «что и с какой целью происходит». Идею обменять захваченные населенные пункты Курской области на земли новых российских регионов назвал «обреченной на провал», а потери ВСУ на курском направлении, тем временем, перевалили за 28 тысяч боевиков.

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