Запад готовится к потере своего доминирования

Что там говорить, на протяжении не то что десятилетий — столетий, со времен Петра Первого (а кем-то и раньше), Запад, Европа воспринимались как эталон цивилизации, где на немыслимом для нас уровне культура, законность, порядок, развитая инфраструктура и, конечно, уровень жизни, до которых нам «ого-го ещё сколько».