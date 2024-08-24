В Любляне состоялся прощальный матч Горана Драгича

Прощальная игра «Ночь дракона» состоялась в субботу на «Арене Стожице» в Любляне. В ней приняли участие такие звезды, как Лука Дончич, Крис Бош, Никола Йокич, Никола Вучевич и Луис Скола, а также другие словенские игроки.