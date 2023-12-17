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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Раз уж я так расписалась, то  могу и завернуть насчет "победы". К примеру Запад сказал, что будет считать победой Рос...А нас-то за що?
  • Natalija Osminina
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    И процесс этот может быть одного дня. Не помните как началась Великая Экономическая депрессия? С банкротства банков. ...А нас-то за що?

США стало не до смеха после напоминания Лаврова о Наполеоне

США стало не до смеха после напоминания Лаврова о Наполеоне

Насмехавшимся над Россией американским политикам стало не по себе от предсказания главы российского МИД Сергея Лаврова.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вернется, конечно.
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14 час.
Natalija Osminina
Может не стоит массово учить китайский? Перед нашествием Наполеона элита России разговаривала на французском. Перед Отечественной - в школах массово изучали немецкий. Перед 24 февраля 2022 года  в России в моде было изучение английского. Эту параллель заметили давно и последние лет 20 все шутили насчет английского. Дошутились. С китайским надо быть осторожнее)))
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14 час.
Андрей Stan
Начать переговоры пока не стало поздно? ))) Хм.... А кто вам сказал, что уже не стало поздно? Переговоров НЕ БУДЕТ... Только КАПИТУЛЯЦИЯ... ))) Теперь Россия сама будет определять категории и рамки устраивающие именно её условия победы... ))) Например, &quot;ультиматум Путина&quot;, от декабря 2021... ))) Но так как европидарасы на это портить не могут. &quot;Марлезонский балет&quot; запада будет продолжен...                    Россия будет плющить ЕС и НАТО... КНДР - Ю.Корею... Китай - Тайвань... Иран займется Израилем... Жиды уже сами определили свою судьбу... )))
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9 час.

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