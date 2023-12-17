США стало не до смеха после напоминания Лаврова о Наполеоне

Может не стоит массово учить китайский? Перед нашествием Наполеона элита России разговаривала на французском. Перед Отечественной - в школах массово изучали немецкий. Перед 24 февраля 2022 года в России в моде было изучение английского. Эту параллель заметили давно и последние лет 20 все шутили насчет английского. Дошутились. С китайским надо быть осторожнее)))

Андрей Stan

Начать переговоры пока не стало поздно? ))) Хм.... А кто вам сказал, что уже не стало поздно? Переговоров НЕ БУДЕТ... Только КАПИТУЛЯЦИЯ... ))) Теперь Россия сама будет определять категории и рамки устраивающие именно её условия победы... ))) Например, "ультиматум Путина", от декабря 2021... ))) Но так как европидарасы на это портить не могут. "Марлезонский балет" запада будет продолжен... Россия будет плющить ЕС и НАТО... КНДР - Ю.Корею... Китай - Тайвань... Иран займется Израилем... Жиды уже сами определили свою судьбу... )))