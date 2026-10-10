В Новосибирске спрос на бьюти-специалистов упал на 25%

С января по август 2026 года компании Новосибирской области разместили около 800 вакансий в индустрии красоты и фитнеса, что на четверть меньше прошлогоднего показателя за тот же период.
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