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Царьград

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В Новосибирске спрос на бьюти-специалистов упал на 25%

В Новосибирске спрос на бьюти-специалистов упал на 25%

С января по август 2026 года компании Новосибирской области разместили около 800 вакансий в индустрии красоты и фитнеса, что на четверть меньше прошлогоднего показателя за тот же период.

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