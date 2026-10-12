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Почему Брюссель не решается на воровство российских активов

Почему Брюссель не решается на воровство российских активов

В Брюсселе больше полутора лет обсуждают и даже готовятся провернуть схему, которую стоит разобрать: отдельный мусорный банк, куда сбросят замороженные российские активы.

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