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Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Берлине.На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции.

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ВД
Вовладар Даров
Токаев второй Пашинян, который продает Казахстан
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Гамадрил токайка с макакой ливер поведут стадо казахских бабуинов в светлое будущее
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6 час.

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