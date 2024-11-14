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Петербургский дневник

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Средняя зарплата учителей в Петербурге увеличилась почти до 90 тысяч рублей

Средняя зарплата учителей в Петербурге увеличилась почти до 90 тысяч рублей

За период с января по сентябрь 2024 года рост составил 13 процентов Средняя заработная плата учителей в Петербурге за период с января по сентябрь 2024 года увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 89,6 тысячи рублей.

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