Средняя зарплата учителей в Петербурге увеличилась почти до 90 тысяч рублей

За период с января по сентябрь 2024 года рост составил 13 процентов Средняя заработная плата учителей в Петербурге за период с января по сентябрь 2024 года увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 89,6 тысячи рублей.