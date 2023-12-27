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Украинской армии всё сложнее обстреливать Донецк

Украинской армии всё сложнее обстреливать Донецк

После полного занятия Марьинки российские войска продолжают продвижение по окраинам города. Украинские формирования оставили несколько опорных пунктов, и ВС РФ будут стремиться к Победе, Курахово и Красногоровке.

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