Украинской армии всё сложнее обстреливать Донецк

После полного занятия Марьинки российские войска продолжают продвижение по окраинам города. Украинские формирования оставили несколько опорных пунктов, и ВС РФ будут стремиться к Победе, Курахово и Красногоровке.
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