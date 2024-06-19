Немецкие чиновники опасаются терактов на Евро-2024, подобных трагедии в «Крокусе»: «Европа под прицелом джихадистских организаций»

Об угрозе, подобной теракту в Москве, сообщили немецкие чиновники. «Европа, а вместе с ней и Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности, ИГИЛ* и «Вилаят Хорасан»*», – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.