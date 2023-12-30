Число занимающихся спортом россиян увеличилось

Число регулярно занимающихся спортом россиян в 2023 году составило 72 миллиона человек, а в 2020 году - 62 миллиона, страна уверенно идет к поставленной президентом цели, чтобы к 2030 году 70% граждан были вовлечены в регулярные занятия спортом.