Число занимающихся спортом россиян увеличилось

Число регулярно занимающихся спортом россиян в 2023 году составило 72 миллиона человек, а в 2020 году - 62 миллиона, страна уверенно идет к поставленной президентом цели, чтобы к 2030 году 70% граждан были вовлечены в регулярные занятия спортом.
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