"Жестко влетел в леера": из-за ДТП сейчас важная трасса Владивостока парализована (видео)

Из-за ДТП сейчас важная трасса Владивостока парализована. Видеофрагментом обстановки на объездной дороге со стороны острова Русский в сторону Снеговой Пади поделились в Telegram-канале dpskontrol_125rus (12+) "Водитель не справился с управлением на мокром участке дороги и совершил столкновение с леерным ограждением.