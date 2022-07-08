"Жестко влетел в леера": из-за ДТП сейчас важная трасса Владивостока парализована (видео)

Из-за ДТП сейчас важная трасса Владивостока парализована. Видеофрагментом обстановки на объездной дороге со стороны острова Русский в сторону Снеговой Пади поделились в Telegram-канале dpskontrol_125rus (12+) "Водитель не справился с управлением на мокром участке дороги и совершил столкновение с леерным ограждением.
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